Орловская глубинка получит спортивные субсидии

Орловская область оплатит 99 процентов стоимости спортивного оборудования.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета городам, муниципальным районам и округам на софинансирование реализации мероприятий регионального проекта «Спорт Орловщины». Он является структурной частью государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта». Субсидии предназначены, прежде всего, на закупку спортивного оборудования и инвентаря «для приведения спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние».

Закупаемое спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам, отмечено в документе. Также средства областного бюджета пойдут на закупку и монтаж оборудования для создания в опорных населенных пунктах, малых городах и на сельских территориях модульных спортивных сооружений и спортивных площадок, на которых можно будет проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Часть средств будет пущена на проведение капитального ремонта объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств, которым правительство региона определило областной департамент физической культуры и спорта. Средства не дадут просто так – муниципалитеты должны внести и свой вклад. Прежде всего, от них потребуются заявки на получение финансирования с приложением финансово-экономического обоснования.

Кроме того, предельный уровень софинансирования Орловской области правительство установило в размере 99 процентов. То есть, как минимум 1 процент необходимых финансовых средств муниципалитеты должны будут добавить из своих бюджетов. Кроме того, надо пройти отбор, поскольку правительство региона установило критерии. Например, в зависимости от вида субсидии обязательно наличие на территории муниципального образования спортивной школы олимпийского резерва, местных спортсменов – членов сборных команд Российской Федерации, центра тестирования ГТО и др.

ИА “Орелград”