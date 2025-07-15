В Орле оштрафовали хозяйку кафе, в котором отравились посетители

В точке общепита сотрудники Роспотребнадзора нашли много нарушений.

Материалы административного дела изучил арбитражный суд Орловской области. Сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области просили суд о привлечении бизнес-леди к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ей принадлежит кафе на улице Комсомольской.

Проверку сотрудники Роспотребнадзора провели после того, как появилась информация о якобы имевшем случае отравления посетителей кафе и возникновения у них кишечной инфекции. Чиновники провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Происходило это еще в апреле 2025 года. Эксперты посетили кафе и пришли к выводу, что его хозяйка допустила нарушение требований технического регламента и обязательных требований к продукции.

Из материалов административного дела следует, что на предприятии общественного питания на момент начала расследования не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАССП. Между тем, такой контроль должен проводиться в соответствии с порядком и периодичностью, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, установленные предприятием. Но, как выяснилось, программы ХАССП в кафе вообще не было.

В вину поставили и то, что работники «не предпринимают должные меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных». К такому выводу проверяющие пришли, обнаружив щель шириной не менее 5 сантиметров между воротами и полом. Проверяющие пояснили суду, что дверь ведет с улицы в сырьевое производственное помещение. Не защищено оно от проникновения внутрь насекомых и грызунов и через окно в сырьевом производственном помещении, в котором имелось отверстие шириной более 10 сантиметров по всей длине окна.

В нарушение требований технического регламента Таможенного союза, часть плафонов на светильниках в сырьевом производственном помещении была приклеена к арматуре изоляционной лентой. Это, по мнению проверяющих, свидетельствует об их неисправности и не исключает риск попадания в готовую продукцию и в полуфабрикаты посторонних предметов, например, стекла.

Часть светильников в сырьевом производственном помещении расположены непосредственно над технологическими столами, что также не исключает риск попадания в продукцию посторонних предметов, того же стекла, в случае аварийной ситуации. Что касается продуктов, из которых готовились блюда, то в реализации находились продукты без информации о дате их изготовления, сроке годности, условиях хранения и прочих обязательных сведений. В частности, проверяющие насчитали 3,6 килограмма «обезличенных» лепешек, 17 килограммов лаваша и восемь булочек.

Кроме того, из-за регистрации случаев кишечной инфекции среди посетителей кафе был произведен отбор образцов проб готовой продукции на соответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям. В лаборатории изучили бефстроганов, болонезе и шашлык из филе грудки. И во всех этих блюдах эксперты зафиксировали значительное превышение требованиям по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. То есть были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

По результатам расследования был составлен административный протокол. Изучив материалы, суд признал хозяйку кафе виновной и привлек ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов совершения административного правонарушения, то есть лепешек, лаваша и булочек.

ИА “Орелград”