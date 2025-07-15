Настоятель Троицкого храма Орла рассказал о чуде

15.7.2025 | 14:55 Важное, Новости, Общество

Сегодня утром здесь замироточил образ Христа.

Фото: t.me/pravdavorle

Ранее об этом написала журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

Как рассказал «Вести-Орёл» настоятель Троицкого храма Андрей Михалев, необычное явление заметили около 8 часов утра, перед богослужением.

На образе Христа, размещённом в алтаре, начала появляться влага. Без видимых причин она образовывалась на изображении нижней части левой ноги Иисуса.

«Алтарник собрал жидкость на вату. Она оказалась чистой. Запаха с 8 часов утра и до 11 не было», – рассказал священник. Затем запах появился.

Тем не менее, настоятель храма не стал спешить с окончательными выводами. «Мы будем наблюдать за этим процессом. До заключения специальной комиссии мы не можем ответить точно», – указал он.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования