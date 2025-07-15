Настоятель Троицкого храма Орла рассказал о чуде

Сегодня утром здесь замироточил образ Христа.

Ранее об этом написала журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

Как рассказал «Вести-Орёл» настоятель Троицкого храма Андрей Михалев, необычное явление заметили около 8 часов утра, перед богослужением.

На образе Христа, размещённом в алтаре, начала появляться влага. Без видимых причин она образовывалась на изображении нижней части левой ноги Иисуса.

«Алтарник собрал жидкость на вату. Она оказалась чистой. Запаха с 8 часов утра и до 11 не было», – рассказал священник. Затем запах появился.

Тем не менее, настоятель храма не стал спешить с окончательными выводами. «Мы будем наблюдать за этим процессом. До заключения специальной комиссии мы не можем ответить точно», – указал он.

ИА «Орелград»