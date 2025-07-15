В Орле осудили курьера дистанционных мошенников

15.7.2025 | 13:03 Криминал, Новости

Его приговорили к принудительным работам.

ИА “Орелград”

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Местного жителя признали виновным в мошенничестве. Причём речь шла о крупном размере.

Преступление произошло в ноябре 2022-го года. Неизвестный человек позвонил жительнице Орла и ввёл её в заблуждение. Женщине рассказали, что её внук якобы совершил ДТП. Для неформального решения несуществующего «вопроса» потребовалась крупная сумма.

Будущий осуждённый пришёл к обманутой орловчанке и получил от неё 700 тысяч рублей.

Судьба его подельников решается в рамках самостоятельного уголовного дела. Курьер получил 2 года исправительных работ. 10% заработка нужно будет отдавать государству.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании причинённого преступлением ущерба.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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