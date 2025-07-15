В Орле осудили курьера дистанционных мошенников

Его приговорили к принудительным работам.
Дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Местного жителя признали виновным в мошенничестве. Причём речь шла о крупном размере.
Преступление произошло в ноябре 2022-го года. Неизвестный человек позвонил жительнице Орла и ввёл её в заблуждение. Женщине рассказали, что её внук якобы совершил ДТП. Для неформального решения несуществующего «вопроса» потребовалась крупная сумма.
Будущий осуждённый пришёл к обманутой орловчанке и получил от неё 700 тысяч рублей.
Судьба его подельников решается в рамках самостоятельного уголовного дела. Курьер получил 2 года исправительных работ. 10% заработка нужно будет отдавать государству.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании причинённого преступлением ущерба.
Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.
ИА «Орелград»