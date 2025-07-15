В храме Орла замироточило изображение Христа

Об этом сообщила Валентина Остроушко — журналист и экс-депутат областного совета.
Известная орловчанка опубликовала соответствующий пост в социальных сетях.
По её словам, чудо произошло сегодня утром в Троицком храме, перед богослужением. Капли появились на изображении Христа, размещённом в алтаре.
«С пальчиков Спасителя течёт миро», – написала Остроушко.
Случаи мироточения хотя и считаются чудом, так как не объясняются наукой, но регистрируются достаточно часто. Так, они фиксировались и на могиле орловского юродивого Афанасия Сайко.
Этой весной на несколько дней в Ливны была доставлена икона, непрерывно мироточащая уже много лет.
ИА «Орелград»