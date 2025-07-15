В храме Орла замироточило изображение Христа

Об этом сообщила Валентина Остроушко — журналист и экс-депутат областного совета.

Известная орловчанка опубликовала соответствующий пост в социальных сетях.

По её словам, чудо произошло сегодня утром в Троицком храме, перед богослужением. Капли появились на изображении Христа, размещённом в алтаре.

«С пальчиков Спасителя течёт миро», – написала Остроушко.

Случаи мироточения хотя и считаются чудом, так как не объясняются наукой, но регистрируются достаточно часто. Так, они фиксировались и на могиле орловского юродивого Афанасия Сайко.

Этой весной на несколько дней в Ливны была доставлена икона, непрерывно мироточащая уже много лет.

ИА «Орелград»