Новое медоборудование обещают передать «Титанику» на днях

16.7.2025 | 11:24 Медицина, Новости

Об этом сообщается на портале Орловской области.

Фото: «Орёлгосзаказчик»

Как обещают власти, в ближайшие дни начнётся передача оборудования непосредственно в многопрофильный медицинский центр Орловской областной клинической больницы.

На первом этапе в медцентр, который строят на бульваре Победы, поступят пять систем эндоскопической визуализации (включая ультразвуковые системы). Такая техника используется для исследования желудка и кишечника, дыхательных путей, а также для различных УЗИ.

««Орёлгосзаказчик» получил от поставщиков пять лабораторных микроскопов», – указывается в релизе.

Также областной больнице должны передать одиннадцать высокочастотных хирургических аппаратов и три хирургических системы ультразвуковой диагностики мягких тканей. Общая стоимость этой техники составляет 23 миллиона рублей.

Кроме того, сейчас в «Титанике» завершается подготовка специальных помещений, где будут установлены аппараты для компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

«Орёлгосзаказчик»

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования