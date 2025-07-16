На Орловщине снова запретили незаконные интернет-услуги для выпускников

На сайтах предлагалось приобрести вопросы и ответы к ЕГЭ.
Ресурсы выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.
Известно, что на сайтах размещалась информация о возможности приобретения материалов ЕГЭ — включая не только вопросы, но и ответы. При этом зайти на сайт и заказать материалы мог любой пользователь. Как отметили в прокуратуре, это являлось нарушением закона об образовании.
Ведомство направило в суд иск о признании данной информации запрещённой к распространению. Требования удовлетворили.
Ранее аналогичный вопрос рассмотрел Урицкий районный суд.
ИА «Орелград»