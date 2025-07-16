На Орловщине снова запретили незаконные интернет-услуги для выпускников

16.7.2025 | 11:00 Новости, Образование

На сайтах предлагалось приобрести вопросы и ответы к ЕГЭ.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Ресурсы выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Известно, что на сайтах размещалась информация о возможности приобретения материалов ЕГЭ — включая не только вопросы, но и ответы. При этом зайти на сайт и заказать материалы мог любой пользователь. Как отметили в прокуратуре, это являлось нарушением закона об образовании.

Ведомство направило в суд иск о признании данной информации запрещённой к распространению. Требования удовлетворили.

Ранее аналогичный вопрос рассмотрел Урицкий районный суд.

ИА «Орелград»


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