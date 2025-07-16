Силовику с поддельным дипломом ограничили свободу

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который был вынесен Заводским районным судом города Орла в отношении теперь уже бывшего работника силового ведомства.

Как пояснили в пресс-службе суда, еще не так давно он трудился в должности старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области. Однако коллеги заподозрили его в использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, и завели на него уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ.

Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком девять месяцев. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был. В пресс-службе суда уточнили, что история началась в 2024 году, когда в Управлении Росгвардии была открыта вакансия на должность начальника отделения лицензионно-разрешительной работы. Ее-то и хотел занять подсудимый. Однако для этого требовалось пройти конкурсный отбор.

Одним из обязательных требований к соискателям на указанную должность является наличие высшего образования. Подсудимый подал в отдел кадров пакет документов, в составе которого находилась копия диплома о высшем образовании. Но проверка документов показала, что в реальности такого образования у соискателя нет. Выяснилось, что в 2011 году он действительно поступил на заочную форму обучения в Современную гуманитарную академию.

Однако в 2015 году его отчислили с четвертого семестра обучения. Проверка показала, что государственные экзамены он не сдавал, дипломную работу не защищал. Следовательно, не мог получить законным способом диплом о высшем образовании. Оказалось, что в отдел кадров силовик предоставил копию поддельного диплома в надежде на продвижение по службе. Но карьерного роста у него не вышло.

«В процессе рассмотрения документов, предоставленных подсудимым, среди которых был и указанный дубликат диплома о высшем образовании, было установлено, что он в списках выпускников Современной гуманитарной академии не значится, диплом о высшем образовании академией на его имя не выдавался, – информирует пресс-служба Заводского районного суда города Орла. – В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал».

ИА “Орелград”