Фильм американца об СВО покажут в Орле

Кинопоказ «Герои нашего времени» состоится в областной библиотеке.

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина 18 июля в 12 часов в рамках цикла мероприятий «Герои нашего времени» состоится показ документального фильма «Я здесь был… Записки американца о Донбассе». Его автор – Тофуриус Максимус Крейн, независимый журналист из США, специально отправившийся на Донбасс, чтобы увидеть все происходящее своими глазами, а не через призму западной пропаганды, и донести правду об этих событиях до своих сограждан.

«В первый же день в Донецке Тофуриус попал под обстрел на улице, где не было ни одного военного объекта или солдата, – отмечают в «Бунинке». – Он увидел разрушенные жилые районы в Мариуполе, где бойцы ВСУ укрывались в квартирах мирных граждан. И аллею ангелов — памятник детям ДНР, погибшим при украинских обстрелах. Американец плакал и просил прощения за то, что творит правительство его страны. Приглашаем каждого желающего ознакомиться с событиями и познакомиться с судьбами людей в зоне боевых действий».

Тем временем орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин принял участие в форуме Народного фронта «Все для Победы!». Он прошел в Москве и собрал несколько тысяч волонтеров и активистов. Было отмечено, что денежные средства в фонд «Все для Победы!» перечислили и продолжают перечислять около пяти миллионов человек. Для нужд фронта они собрали уже свыше 50 миллиардов рублей, причем 24 миллиарда из них перечислили простые люди.

«Я считаю, что для них это были не последние деньги, но совершенно точно – они на них рассчитывали в своём семейном бюджете. Но они сделали выбор и отдали их ребятам на фронт. Низкий им поклон, огромное им человеческое спасибо», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Как отмечается на сайте орловского бизнес-омбудсмена, каждый вносит свой вклад – от маскировочной сети, сплетенной вручную, до бронированного автомобиля или комплекса РЭБ, отправленного на передовую.

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ИА “Орелград”