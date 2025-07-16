«Славутич» обязали снести кафе

Администрация Орла сама может демонтировать объект, если компания уклонится от исполнения решения суда.

12 ноября 2024 года был заключен контракт с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» на выполнение работ по благоустройству территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». При этом проектом на месте кафе у «Торговых рядов» предусмотрено создание парковки.

ООО «Славутич» предложили добровольно демонтировать нестационарный торговый объект в связи с необходимость проведения на месте его размещения работ по благоустройству. В обозначенный срок демонтаж НТО осуществлен не был, что послужило основанием для обращения администрации города Орла в Арбитражный суд Орловской области. Он удовлетворил заявленные требования. Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020303:5 должен быть освобожден в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Встречное исковое заявление ООО «Славутич» к управлению муниципального имущества и землепользования о признании недействительным одностороннего отказа от договора на размещение нестационарного торгового объекта от 20 мая 2019 года № 301 и признании договора действующим оставлено без удовлетворения.

Управление муниципального имущества и землепользования имеет право демонтировать павильон, при неисполнении ответчиком решения суда в установленный срок, с последующим взысканием с ООО «Славутич» понесенных расходов, указано в решении суда от 14 июля.

ИА “Орелград”