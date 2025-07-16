Кладбища Орла начали обрабатывать от клещей

Мероприятия начались сегодня.

Акарицидная обработка стартовала займёт три дня. Об этом сообщает Администрация Орла, ссылаясь на «Объединённый муниципальный заказчик».

Работы проведут на восьми кладбищах общей площадью 180 гектаров (Крестительском, Троицком, Афанасьевском, Наугорском, Историко-мемориальном, Иоанно-Богословском, Лужковском и Лепёшкинском). Также от клещей обработают воинские захоронения.

«Во время проведения работ по акарицидной обработке и несколько часов после неё горожанам в целях безопасности настоятельно не рекомендуем посещать захоронения», – указал глава «ОМЗ» Илья Филькин. Соответствующие объявления будут размещены на входах на территорию кладбищ.

ИА «Орелград»