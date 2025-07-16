Кладбища Орла начали обрабатывать от клещей

16.7.2025 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Мероприятия начались сегодня.

Фото: ИА «Орелград»

Акарицидная обработка стартовала займёт три дня. Об этом сообщает Администрация Орла, ссылаясь на «Объединённый муниципальный заказчик».

Работы проведут на восьми кладбищах общей площадью 180 гектаров (Крестительском, Троицком, Афанасьевском, Наугорском, Историко-мемориальном, Иоанно-Богословском, Лужковском и Лепёшкинском). Также от клещей обработают воинские захоронения.

«Во время проведения работ по акарицидной обработке и несколько часов после неё горожанам в целях безопасности настоятельно не рекомендуем посещать захоронения», – указал глава «ОМЗ» Илья Филькин. Соответствующие объявления будут размещены на входах на территорию кладбищ.

ИА «Орелград»


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