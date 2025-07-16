В Орловской области не дали закрыть детский сад

Планы властей сорвала прокуратура.

Речь идёт о детском саде №1 города Мценска. Как выяснила прокуратура Орловской области, местные власти приняли решение о его закрытии, но при этом нарушили закон.

Для таких случаев законодательство предусматривает исчерпывающий перечень конкретных причин. Очевидно, решение администрации не подпадало под одну из них. Ранее сообщалось, что садик ликвидируют «в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, оптимизации расходов муниципального и регионального бюджетов, экономии бюджетных средств за счет оптимизации персонала».

Кроме того, согласно заключению специальной комиссии, которая оценивала последствия этого решения, садик №1 посещают дети в возрасте от шести месяцев до полутора лет. После запланированного закрытия родители таких малышей смогли бы отправить их только в детский сад №6. В других дошкольных учреждениях города содержатся только дети более старшего возраста.

Однако по факту в детском саду №6 отсутствуют условия, необходимые для самых маленьких. Поэтому в итоге такие дети остались бы вообще без возможности дошкольного образования.

Прокуратура выдвинула официальный протест на постановление администрации. Требования удовлетворили. Незаконный правовой акт отменён.

ИА «Орелград»