На Орловщине ещё в трёх посёлках отремонтируют водопроводы

17.7.2025 | 15:40 ЖКХ, Новости

Будет сделан именно капитальный ремонт.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Работы оплатят за счёт средств, сэкономленных при выполнении других задач.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Информацию озвучил Сергей Латынин, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

«Дополнительные» ремонты водопроводных сетей проведут во Мценском районе в посёлке Горбовский, в Глазуновском районе в посёлке Техникумовский и в Колпнянском районе в селе Михайлово (Краснянского сельского поселения).

На данный момент заявка уже одобрена Минстроем России. Дело за оформлением бумаг и начислением средств.

Всего в этом году в области планируют заменить 51,6 километра сетей водо- и теплоснабжения и водоотведения. Это улучшит условия жизни 119 тысяч орловцев.

ИА «Орелград»


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