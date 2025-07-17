В Орле пройдёт ярмарка «День мёда»

17.7.2025 | 15:50 Новости, Экономика

Мероприятие назначено на 9 августа.

Фото: Администрация Орла

Ярмарка состоится в Городском парке культуры и отдыха, на аллее перед входом. Она начнётся в 9 и завершится в 15 часов.

Как рассказали в Администрации Орла, участвовать в ярмарке смогут, в том числе, индивидуальные предприниматели, а также владельцы личных хозяйств.

При этом продавать будут не только мёд. Здесь можно будет приобрести инвентарь для пасек, а также побочные продукты пчеловодства — например, прополис, маточное молоко, пыльцу.

Кроме того, организаторы обещают орловцам, что на мероприятии будут продаваться кондитерские изделия, где используется мёд, тематическая литература и даже сувенирная продукция.

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ИА «Орелград»


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