В Орле пройдёт ярмарка «День мёда»

Мероприятие назначено на 9 августа.

Ярмарка состоится в Городском парке культуры и отдыха, на аллее перед входом. Она начнётся в 9 и завершится в 15 часов.

Как рассказали в Администрации Орла, участвовать в ярмарке смогут, в том числе, индивидуальные предприниматели, а также владельцы личных хозяйств.

При этом продавать будут не только мёд. Здесь можно будет приобрести инвентарь для пасек, а также побочные продукты пчеловодства — например, прополис, маточное молоко, пыльцу.

Кроме того, организаторы обещают орловцам, что на мероприятии будут продаваться кондитерские изделия, где используется мёд, тематическая литература и даже сувенирная продукция.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»