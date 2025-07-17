В Орёл к замироточившей иконе потянулись паломники

В Троицкую церковь специально пришли гости из Брянской области.

Напомним, по предварительной информации, здесь замироточил образ Иисуса Христа, размещённый в алтаре.

Как рассказала в своих соцсетях орловская журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко, сегодня церковь посетили паломники из Брянской области — мужчина и его больная дочь. Паломник рассказал, что во сне услышал голос, призывавший его приехать в Орёл к мироточащей иконе.

«Именно от ноги исходило миро. Значит, Господь указывает путь. Рядом похоронен генерал Ермолов. Защитник России. Мироточение произошло на Орловщине первый раз за всю новую историю… В самый переломный момент СВО, в центре святой Руси», – написала Остроушко.

Отметим, однако, что это не первый подобный случай, зафиксированный в нашем регионе за последние десятилетия. Так, в 2012 году стало известно о появлении запаха миро на могиле юродивого Афанасия Сайко (в Орле на Крестительском кладбище). В 2015 СМИ сообщили, что в Верховском районе в монастыре Иоанна Богослова замироточило деревянное распятие.

ИА «Орелград»