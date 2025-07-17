Мошенники начали маскироваться под сотрудников «Ростелекома»

Компания предупреждает орловцев о возможных попытках обмана.

Как следует из официальной информации, которую распространил «Ростелеком», преступники звонят абонентам компании, выдают себя за её сотрудников и рассказывают о, якобы, проводящихся работах по массовой замене телефонных номеров. Далее они пытаются узнать персоанальные (в том числе, паспортные) данные собеседника и получить доступ к его счетам и сбережениям.

«Ростелеком» предупреждает, что эти сообщения не имеют отношения к реальности. В данный момент подобные работы не проводятся. Договор на оказание услуг, который заключат абонент и компания, является бессрочным — вопреки утверждениям мошенников, перезаключать его не требуется.

«Не сообщайте данные банковских карт, номер СНИЛС и коды, поступающие на мобильный телефон. Берегите себя и своих близких», – указали в «Ростелекоме».

ИА «Орелград»