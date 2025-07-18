МегаФон расширил зону покрытия 4G в 49 населенных пунктах

18.7.2025 | 11:19 ЖКХ, Новости

Жители 19 районов Орловский области получили доступ к современному мобильному интернету и качественной связи.

Фото: пресс-служба МегаФона

Сеть четвертого поколения развернута в Орловском округе, Болховском, Знаменском, Кромском, Ливенском, Мценском, Покровском, Урицком районах и других территориях. Это обеспечило доступ в интернет со скоростью до 50 Мбит/с, качественную голосовую связь через технологию VoLTE. Орловцы получили мгновенное соединение при звонках, чистый звук при разговорах, могут скачивать больше информации даже в часы максимальной загрузки. Также на территории 49 населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

В 2024 году МегаФона обеспечил связью 30 сел и поселков, где живут от 100 до 500 человек. С начала 2025 компания модернизировала существующие объекты связи и построила более 60 новых телеком-объектов. Директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин отметил, что работа в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионе продолжается.

ИА “Орелград”


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