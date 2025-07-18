Для орловцев споёт Кубанский казачий хор

Концерт состоится 3 августа в «Вятском Посаде».

Выступление станет частью праздника под названием «Играй, гармонь победная». Оно приурочено к 80-летию Победы и 83-летию освобождения Орла от фашистов.

В рамках мероприятия своё мастерство продемонстрируют гармонисты-виртуозы, которые сыграют на различных разновидностях этого музыкального инструмента. Также на всей территории центра развернётся выставка-ярмарка народных ремесел.

Запланированы тематические мастер-классы. Чтобы участвовать в них, понадобится предварительная запись (по телефонам 59-90-11 или 8 (980) 360-07-61).

Отдельная развлекательная программа подготовлена для несовершеннолетних.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»