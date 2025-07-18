Подрядчика для ремонта лицея им. Воробьева выбрали с нарушениями

Факт нарушения официально признала комиссия Орловского УФАС.

Орловское УФАС выявило нарушение в действиях муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Как уточнила пресс-служба ведомства, речь идет о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту лицея №32 имени И.М. Воробьева. Организатором выступало указанное выше казенное учреждение. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 239,4 миллиона рублей.

На участие в торгах было подано шесть заявок, четыре из которых конкурсная комиссия отклонила. Оставшиеся две заявки были допущены к торгам, а победителем конкурсная комиссия заказчика признала ООО «Стройкомплект». Это предприятие предложило наименьшую цену – 237,01 миллиона рублей, с ним и был заключен контракт. Однако затем в Орловское УФАС из Управления Федерального казначейства по Орловской области было перенаправлено обращение ООО «Управление капитального строительства» о возможном нарушении МКУ «ОМЗ» действующего законодательства при проведении конкурса.

Столичная фирма указала на условия конкурсной документации. Согласно им участник закупки должен был доказать, что обладает строительным опытом генерального подряда, а не субподряда. Автор жалобы считал, что у победителя аукциона требуемого опыта нет. В дальнейшем работа антимонопольной комиссия подтвердила это предположение. Антимонопольщики пришли к выводу, что заявка «Стройкомплекта» не соответствовала требованиям извещения о проведении аукциона. Это означает, что комиссия заказчика должна была эту заявку отклонить, но не сделала этого.

«По результатам рассмотрения жалобы, были усмотрены признаки нарушения Закона о защите конкуренции и в отношении в действиях МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, – так описывает эти события пресс-служба Орловского УФАС. – В ходе рассмотрения дела, Комиссией Управления было установлено, что заявка ООО «Стройкомплект» не соответствовала требованиям заказчика и подлежала отклонению. Вместе с тем, ООО «Стройкомплект» был признан победителем закупки».

Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС России признало в действиях МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Данная статья запрещает действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, нарушение порядка определения победителя или победителей торгов.

Антимонопольная служба решила не выдавать предписание МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в связи с тем, что контракт по итогам проведения электронного конкурса давно уже заключен. Добавим, что решение УФАС может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд. Решение территориального антимонопольного органа может быть также обжаловано в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы.

ИА “Орелград”