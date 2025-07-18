«Орел-Отель» вновь остался без покупателей

А город Орел вновь остался без вожделенного миллиарда рублей выручки.

Пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», состоящий из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, в очередной раз остался невостребованным. Торги, назначенные на 17 июля 2025 года, признаны несостоявшимися. Информация об этом появилась на электронной площадке торгового оператора. Причина: на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. По аналогичной причине не состоялся и предыдущий десяток торгов.

Напомним, что цена лота, в состав которого включены муниципальные гостиницы «Русь» и «Орел», земельные участки и хозяйственные сооружения, периодически меняется. Она устанавливается перед торгами на основании оценки независимого эксперта. На этот раз начальная цена лота была установлена в размере 1,179 миллиарда рублей. Шаг аукциона составлял 58,962 миллиона рублей. Кроме того, участники должны были внести задаток, размер которого составлял 235,85 миллиона рублей.

Проигравшим эту сумму вернули бы, а победителю зачли бы в счет стоимости покупки. Потенциальная выручка от продажи акций традиционно заложена в бюджет города Орла в качестве источника финансирования дефицита бюджета. 100-процентный пакет акций ГК «Орел-Отель» находится в муниципальной собственности. Продать его уже четвертый год пытаются в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Орла, утвержденного Орловским горсоветом народных депутатов. Отвечает за это управление муниципального имущества и землепользования.

Согласно конкурсной документации, численность работников хозяйственного общества составляет 93 человека. Размер уставного капитала хозяйственного общества складывается из номинальной стоимости всех акций – 1000 рублей каждая – и составляет 10,823 миллиона рублей. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество акционерного общества, оценивается в 1,1 га.

ИА “Орелград”