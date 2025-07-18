Проезд детей-сирот оплатит область

Правила бесплатного проезда утвердили власти Орловской области.

Правительство Орловской области утвердило порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском и пригородном транспорте, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте, кроме такси. Действие документа также распространяется на проезд сирот два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Как следует из документа, бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты, зачисленные на обучение в общеобразовательные организации, расположенные на территории Орловской области, до достижения ими возраста 23 лет.

Исключение сделано для детей-сирот, перевозка которых производится транспортом образовательных организаций или государственных стационарных учреждений социального обслуживания. Оплачивается такой проезд за счет регионального бюджета. Льгота предоставляется «в формах денежной выплаты на проезд». Ребенок-сирота, достигший совершеннолетнего возраста и обучающийся в образовательной организации, либо законные представители детей-сирот, не достигших совершеннолетнего возраста, должны ежегодно, не позднее 1 августа, подавать заявление на льготу в филиал Областного центра социальной защиты населения по месту проживания или пребывания.

Если они не смогли это сделать до 1 августа, то заявление подается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня зачисления в образовательную организацию. Здесь власти предусмотрели и потенциальные драматические ситуации, в результате которых, к сожалению, обучающийся может потерять обоих или единственного родителя в период своего обучения. Заявление и документы на транспортную льготу можно подавать лично, посредством МФЦ или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Денежная выплата на проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте предоставляется в течение учебного года – с 1 сентября по июнь следующего года. Производится она в размере 1300 рублей в месяц. Денежная выплата на проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы рассчитывается по ценам билетов. За счет казны путешествовать сиротам разрешено в автобусах общего типа и мягких автобусах, в общих и плацкартных вагонах пассажирских поездов.

ИА “Орелград”