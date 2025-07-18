Орловский бизнес сможет «промышленно» отчитываться по налогам

Сервис по отправке декларации 3-НДФЛ запущен в промышленную эксплуатацию.

В промышленную эксплуатацию запущен сервис по отправке деклараций 3-НДФЛ через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», который с апреля текущего года работал в тестовом режиме. Как пояснили в ФНС России, до последнего времени индивидуальные предприниматели имели возможность сдать декларации 3-НДФЛ только в налоговом органе по месту своего учета лично, направить их по почте или телекоммуникационным каналам связи, а также подать через многофункциональный центр. Но теперь можно делать это, не выходя из офиса.

«Пользователи оценили новую возможность и направили более 500 деклараций, – сообщили в налоговой службе. – Декларации, направленные через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», рассматриваются налоговым органом в общем порядке, так же, как и полученные по другим каналам. Возможность отчитаться онлайн существенно экономит время пользователей. Заполнить и направить декларацию можно в личном кабинете в разделе «Жизненные ситуации-3-НДФЛ». В мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» доступна функция отслеживания статуса поданной декларации».

В настоящий момент на сайте ФНС России работает более 70 сервисов, позволяющих решить большинство вопросов по налогам, не выходя из дома или офиса. По информации пресс-службы Управления ФНС России по Орловской области, самими популярными сервисами являются личные кабинеты: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В Орловской области ими пользуются более 43 процентов физических лиц, порядка 98 процентов индивидуальных предпринимателей и 75 процентов организаций.

«В личном кабинете индивидуального предпринимателя можно запросить справки по налогам и сборам, направить заявление о регистрации контрольно-кассовой техники, заявление на смену системы налогообложения, запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц, получить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, направить отчетность и решить множество других жизненных ситуаций не выходя из дома», – уточняет пресс-служба УФНС России по Орловской области.

ИА “Орелград”