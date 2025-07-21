Для визит-центра «Судбищенской битвы» нашли проектировщика

21.7.2025 | 12:45 История, Новости, Строительство

Работы выполнит та же компания, что занимается ПСД для реконструкции Торговых рядов в Орле.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Речь идёт о ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Визит-центр создадут непосредственно на месте сражения, в нынешнем Новодеревеньковском районе в Старогольском сельском поселении. Его общая площадь составит около 280 квадратных метров. Здесь будет парковка для автомобилей (от 150 мест) и туристических автобусов (от 10 мест).

Ориентировочная стоимость самого строительства — около полумиллиарда рублей. Изготовление проекта и сметы обойдётся примерно в 84 миллиона. При этом аванс составляет 30% от стоимости контракта.

Предприятие должно разработать ПСД до 2 марта 2027 года.

На конкурс подавалась ещё одна заявка. Однако победителем стали именно «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Напомним, что реконструкция Торговых рядов также планируется в рамках создания музейного комплекса, посвящённого битве. Одна его часть будет располагаться в областном центре, другая — в Новодеревеньковском районе.

ИА «Орелград»


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