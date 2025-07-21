В Орле начался третий этап прививок от моли

Планируется обработать около 300 каштанов.
Об этом рассказали представители предприятия «Спецавтобаза». Именно оно и занимается данными работами.
Лечебные прививки от минирующей моли делают каштанам, которые растут на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улице Комсомольской (от автовокзала до агрокомбината) и в Университетском сквере.
Процедура проходит в несколько этапов. Сегодня стартовал третий из них. Однако первые работы выполнялись ещё 26 мая.
«Надеемся, эти меры помогут орловским каштанам сохранить своё здоровье и радовать горожан и гостей города своей красотой», – пояснили на предприятии.
Как дополнительно указали в пресс-службе мэрии Орла, внутристволовые инъекции не вредят ни дереву, ни окружающей среде, ни человеку. Действующие вещества препарата попадают прямо в древесные сосуды и остаются там до своего распада.
ИА «Орелград»