В Орле начался третий этап прививок от моли

Планируется обработать около 300 каштанов.

Об этом рассказали представители предприятия «Спецавтобаза». Именно оно и занимается данными работами.

Лечебные прививки от минирующей моли делают каштанам, которые растут на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улице Комсомольской (от автовокзала до агрокомбината) и в Университетском сквере.

Процедура проходит в несколько этапов. Сегодня стартовал третий из них. Однако первые работы выполнялись ещё 26 мая.

«Надеемся, эти меры помогут орловским каштанам сохранить своё здоровье и радовать горожан и гостей города своей красотой», – пояснили на предприятии.

Как дополнительно указали в пресс-службе мэрии Орла, внутристволовые инъекции не вредят ни дереву, ни окружающей среде, ни человеку. Действующие вещества препарата попадают прямо в древесные сосуды и остаются там до своего распада.

ИА «Орелград»