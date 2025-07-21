На Орловщине в ДТП погибла молодая женщина

21.7.2025 | 11:51 Новости, Происшествия

Ей был 31 год.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла в Кромском районе в ночь с субботы на воскресенье, около ноля часов. 29-летний водитель ехал на «Ладе» (ВАЗ 211540) по дороге, соединяющей трассу «Москва — Харьков» и деревню Голубица.

Практически в самом начале пути (на втором километре дороги) он ошибся со скоростью, потерял управление, съехал на обочину (в правую сторону) и врезался в дерево.

Погибла его 31-летняя пассажирка. Это случилось ещё до приезда «Скорой помощи».

Как рассказали в ГАИ Орловской области, всего за эти выходные в регионе зарегистрировано 35 ДТП. Семь из них не обошлись без пострадавших. Различные травмы получили 10 человек.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования