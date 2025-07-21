На Орловщине в ДТП погибла молодая женщина

Ей был 31 год.

Авария произошла в Кромском районе в ночь с субботы на воскресенье, около ноля часов. 29-летний водитель ехал на «Ладе» (ВАЗ 211540) по дороге, соединяющей трассу «Москва — Харьков» и деревню Голубица.

Практически в самом начале пути (на втором километре дороги) он ошибся со скоростью, потерял управление, съехал на обочину (в правую сторону) и врезался в дерево.

Погибла его 31-летняя пассажирка. Это случилось ещё до приезда «Скорой помощи».

Как рассказали в ГАИ Орловской области, всего за эти выходные в регионе зарегистрировано 35 ДТП. Семь из них не обошлись без пострадавших. Различные травмы получили 10 человек.

ИА «Орелград»