Конкурс на ремонт гимназии имени Шиллера провели с нарушениями

УФАС вскрыло те же нарушения, что и при ремонте лицея имени Воробьева.

Орловское УФАС России завершило рассмотрение второго дела, возбужденного в прошлом году в отношении МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Как уже рассказывал «Орелград», на днях комиссия УФАС признала это учреждение нарушившим закон о защите конкуренции при проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту лицея №32 имени И.М. Воробьева. Чиновники выбрали победителем компанию, заявка которой не соответствовала требованиям извещения о конкурсе.

И вот теперь комиссия УФАС рассмотрела аналогичную жалобу, проверив обстоятельства проведения открытого конкурса на выполнение работ по ремонту гимназии №39 имени Фридриха Шиллера. «Фигуранты» дела оказались теми же самыми, что и в первом случае. Конкурс проводило МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 225,4 миллиона рублей. На участие было подано четыре заявки.

«Конкурсная комиссия признала их соответствующими условиям и допустила к участию, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Победителем стало ООО «Стройкомплект», предложившее наименьшую цену – 222,3 миллиона рублей». Напомним, что эта же компания выиграла конкур на ремонт лицея имени Воробьева. Один из участников конкурса подал жалобу в УФАС, посчитав, что заявка победителя на самом деле должна была быть отклонена. В условиях проведения конкурса имелся пункт о наличии соответствующего опыта у претендента. При рассмотрении антимонопольного дела комиссия УФАС установила, что в реальности требуемого опыта у компании-победителя на момент проведения конкурса не было. Однако ее все равно допустили к участию.

«В ходе рассмотрения дела комиссией Управления было установлено, что заявка ООО «Стройкомплект» не соответствовала требованиям заказчика и подлежала отклонению, – говорят в УФАС. – Вместе с тем, ООО «Стройкомплект» также было признано победителем закупки. Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС России признало в действиях МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции».

Как и в случае с лицеем имени Воробьева, в данном случае казенное учреждение имеет право обжаловать решение антимонопольного органа в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд. Кроме того, жалобу можно подать в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы.

ИА “Орелград”