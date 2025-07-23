«Губернский центр» может за долги лишиться дыхательных тренажеров

Компания занимается общей врачебной практикой в Орле.

Имущество ООО «Губернский центр» (ОГРН 5753063866) выставлено на торги. Таким образом производится взыскание задолженности, которая превысила 1,15 млн рублей. Исполнительный документ передан приставам УФНС по Орловской области. Арестованы и реализуются дыхательные тренажеры «Эверест». Два лота по 687 500 рублей продаются отдельно. Шаг аукциона – 6 875 рублей, указано в ГИС “Торги”. Имущество находится по адресу: г Орёл, ул Ленина, дом 37а. Заявки от желающих приобрести аппараты начали принимать 18 июля. Торги назначены на 19 августа.

По данным kartoteka.ru, ООО «Губернский центр» зарегистрировано в Орле в 2015 году. Основные виды деятельности – общая врачебная практика, деятельность больничных организаций, торговля в аптеках. Учредитель и директор – Елена Бондарева. В 2024-2025 годах в арбитраж подано шесть исков к ООО «Губернский центр». Долги взыскивают коммунальщики, ООО «Лаборатория хроматографических систем», ООО «Ремонт медицинской техники».

ИА “Орелград”