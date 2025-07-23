Новую модель развития спорта внедрят на Орловщине

Решить проблему дефицита современных спортплощадок призван проект «Бизнес-спринт».

Правительство Орловской области обновило паспорт государственной «Развитие физической культуры и спорта». В частности, скорректирована ее структура. Обращает на себя внимание региональный проект, который называется «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В его рамках планируется внедрение к 2030 году новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, «способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта».

Из обновленного паспорта программы следует, что благодаря привлечению частных инвестиций в регионе будет сформирована «активная среда». Причем акцент сделан на увеличении доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Также в состав программы входит ведомственный проект «Развитие игровых видов спорта», призванный помочь воспитать на Орловщине спортсменов высокого класса для различных сборных команд России по игровым видам спорта и достигнуть высоких результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Поправками расширены мероприятия регионального проекта «Спорт Орловщины» и определены критерии отбора муниципальных образований для предоставления им субсидий из областного бюджета. Финансовые средства область перечислит муниципалитетам на закупку и монтаж оборудования для создания в опорных населенных пунктах, малых городах и на сельских территориях спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

К слову, на заседании круглого стола, организованном Орловским облсоветом народных депутатов, прозвучала информация о том, что до 2027 года на селе планируется создание 16 площадок для сдачи ВФСК ГТО, к 29 существующим, в каждом районе созданы универсальные площадки для занятия спортом. «Также ежегодно выделяются средства на укрепление материальной базы учреждений культуры и спорта, поощряются лучшие работники, проводятся сельские спортивные игры, соревнования среди сборных команд муниципалитетов», – сообщила пресс-служба регионального парламента.

ИА “Орелград”