Орел сдал в аренду землю для развлечения и спорта на берегу Оки

В двух электронных аукционах победила одна компания.

Земельные участки находятся в переулке Половецкий. У номера 41б вид разрешенного использования – обеспечение занятий спортом в помещениях. Его общая площадь 1200 кв. м. Номер 41в имеет вид разрешенного использования – развлекательные мероприятия. Площадь – 472 кв. м. Список участников аукционов оказался внушителен – до десяти. Победителем стало ООО “Центр 1” с предложением о цене 318 720 и 309 465 рублей. Такова будет ежегодная арендная плата. Земля передана в пользование на два с половиной года.

Земельные участки свободны от застройки. Целевое назначение № 41б: для строительства объектов, предназначенных для обеспечения занятий спортом в помещениях (спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов). В территориальной зоне Ж-4 предельная высота сооружений нежилого назначения составляет 50 метров. Минимальный отступ от границ участка – три метра.

Целевое назначение земельного участка №41в: для строительства зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, игровых площадок. Земельный участок размещается в территориальной зоне Р-1 – зоне озелененных территорий общего пользования. Как правило, строительство не допускается, за исключением объектов, непосредственно связанных с выполнением рекреационных функций.

По данным kartoteka.ru, ООО «Центр 1» (ОГРН 1185749007872) зарегистрировано в 2018 году в Орле. Это микропредприятие. Основной вид деятельности – аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Директор – Инга Валерьевна Дёмичева. Учредитель – Глухов Денис Валерьевич. Он же (или его полный тезка) заявил о желании строить высотку на улице Пушкина.

ИА “Орелград”