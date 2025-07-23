Орел обязали заплатить за стихийную свалку

Власти города не оплатили вовремя уборку мусора.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Зеленая роща» к администрации города Орла о взыскании денежных средств за услуги по ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). В качестве третьих лиц, не заявлявших самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения и два структурных подразделения мэрии Орла: управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства и управление жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, с 1 сентября 2019 года «УК «Зеленая роща» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области. Соглашение об этом было подписано с департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Зоной деятельности регионального оператора является территория Орловской области, срок действия соглашения составляет 10 лет.

В июле 2024 года «УК «Зеленая роща» выявила на территории города Орла стихийные свалки – места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. Данные факты были официально зафиксированы совместно с представителями администрации города Орла. Размещение отходов на земельных участках, не предназначенных для этих целей, приводит к их загрязнению и созданию неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, отмечено в материалах суда.

Региональный оператор направил в мэрию проект договора на ликвидацию одной из таких несанкционированных свалок, выявленной на улице Медведева. Поскольку собственник земельного участка в течение 30 дней с момента получения проекта договора не обеспечил ликвидацию свалки и не заключил договор с региональным оператором, регоператор сам и за счет собственных средств убрал свалку. По его подсчетам, всего было убрано 125 кубометров мусора.

Свои расходы регоператор оценил в 330 000 рублей и просил суд взыскать в его пользу данную сумму с администрации областного центра. Добровольно возмещать указанные расходы власти города отказались, хотя еще в январе 2025 года им была направлена письменная претензия. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд решил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Таким образом, мэрия должна заплатить регоператору 330 тысяч рублей за уборку стихийной свалки.

ИА “Орелград”