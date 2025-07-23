Сумма «налоговых ошибок» продолжает сокращаться

В Орловской области становится все меньше невыясненных налоговых платежей.

Тенденцию подметили в Управлении ФНС России по Орловской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 1 июля 2025 года остаток суммы невыясненных налоговых платежей в регионе составил 462,3 тысячи рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 83,2 тысячи рублей, или на 15,3 процента. Невыясненными платежами называют ошибки, которые налогоплательщики допускают при уплате налогов.

Налоговики в постоянном режиме уточняют природу таких поступлений и, после выявления и устранения допущенных плательщиками ошибок, оперативно зачисляют платежи по назначению. Так, по данным УФНС, по состоянию на 1 июня 2024 года в графе «невыясненных налоговых платежах» числилось 1394 документа на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. А спустя год, по состоянию на 1 июня 2025 года, количество таких документов снизилось на 62 процента, а сумма уменьшилась на 961,29 тысячи рублей.

«Невыясненные платежи – это те платежные документы, при оформлении которых налогоплательщиками был неверно указан хотя бы один из реквизитов, – уточнили в областной налоговой службе. – Чаще всего это неполное заполнение всех реквизитов платежного поручения, неверное указание, либо отсутствие в платежном документе кода бюджетной классификации или кода ОКТМО, неверное указание ИНН или КПП получателя».

Сведение всех расчетов с бюджетом в единое сальдо и введение единых реквизитов для оплаты всех налоговых платежей было призвано минимизировать количество допускаемых налогоплательщиками ошибок. Так оно и происходит, но полностью устранить ошибки пока не удалось. Понятно, что не всегда среднестатистический гражданин может разобраться во всех нюансах уплаты налогов. Например, налоговики говорят, что плательщики регулярно некорректно указывают значения ОКТМО при заполнении платежных документов при перечислении государственной пошлины. В частности, такое встречается по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, за исключением Верховного Суда РФ.

«Указывать значение ОКТМО равное нулю в данном случае недопустимо. При заполнении данных документов значение реквизита ОКТМО можно проверить на сайте суда, в котором проходит рассмотрение дела», – говорят в областной налоговой службе. Кроме того, служба рекомендует пользоваться сервисами ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции», которые помогают корректно заполнять платежные документы.

«Сервис «Уплата налогов и пошлин» содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и позволяет формировать платежные документы и оплачивать налоги, сборы, пошлины онлайн через банки-партнеры ФНС России как за себя, так и за третье лицо. В сервисе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» можно определить основные реквизиты налогового органа по его адресу или коду субъекта РФ», – пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области.

ИА “Орелград”