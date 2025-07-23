Орловцы стали меньше дышать оксидом углерода

Обнародованы данные анализа качества атмосферного воздуха в Орле.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области представил информационную справку о состоянии атмосферного воздуха на территории города Орла. Она составлена по данным наблюдений Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Из документа следует, что в текущем году за концентрациями вредных веществ в областном центре наблюдают четыре стационарных поста.

Всего в первой половине 2025 года в городе было проведено 8151 наблюдение. Специалисты пришли к выводу, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в Орле за период с января по июнь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился по двум показателям: по оксиду углерода – с 1,3 до 1,2 мг/м3, по диоксиду азота – с 0,046 до 0,044 мг/м3. По остальным примесям уровень загрязнения остался без изменений. Так, уровень загрязнения воздуха Орла по диоксиду серы составляет 0,002 мг/м3, по оксиду азота – 0,018 мг/м3, по фенолу – 0,004 мг/м3.

По данным Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, Орловская область не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако наблюдаемая аккумуляция загрязняющих веществ в окружающей среде, наличие хоть и локальных, но множественных зон повышенных загрязнений, имеющаяся антропогенная нагрузка на значительной территории, сформировали тенденцию деградации экосистем и экотипов, уменьшения биоразнообразия.

Как следует из ежегодного регионального доклада об экологии, наибольшую нагрузку несут водные объекты, почвы, леса и животный мир. Несколько лучшее положение дел с атмосферным воздухом. Несмотря на регистрацию регулярных превышений предельно допустимых концентраций по отдельным веществам в водных объектах и в атмосферном воздухе, в целом общий фон загрязнений на территории Орловской области оценивается экспертами как достаточно низкий.

ИА “Орелград”