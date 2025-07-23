Полтысячи пьяных водителей поймали в Орловской области

Озвучена статистика нетрезвого вождения.

В Орловской области в первом полугодии 2025 года по вине нетрезвых водителей было совершено 27 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные озвучило региональное Управления МВД России. Сообщается, что за отчетный период времени сотрудниками областной Госавтоинспекции было пресечено 526 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 61 уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Буквально на днях очередной житель Орловской области лишился водительских прав и автомобиля за езду в нетрезвом виде.

Его уголовное дело рассмотрел суд Северного района города Орла. Из материалов дела следовало, что впервые пьяным за рулем подсудимый попался еще в октябре 2019 года. Он предстал тогда перед мировым судьей, который признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За управление транспортным средством в состоянии опьянения ему тогда было назначено административное наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

«Несмотря на это, правонарушитель должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и в октябре 2024 года, находясь в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля, – сообщает пресс-служба Северного районного суда. – Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области. В связи с внешними признаками нахождения мужчины в состоянии опьянения, сотрудники отстранили его от управления автомобилем и направили на медицинское освидетельствование».

Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался, чем, по сути, сам положил начало его уголовному преследованию.

Напомним, при отказе водитель автоматически признается пьяным за рулем. Учитывая «рецидив» правонарушения, на сей раз на водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Хотя между первой и второй попытками безнаказанно прокатиться пьяным за рулем прошло пять лет, суд признал орловца виновным. Да и сам подсудимый не стал отпираться и в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. По приговору Северного районного суда ему назначено наказание в виде обязательных работ на 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, у него конфисковали автомобиль в собственность государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА “Орелград”