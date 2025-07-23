Профсоюзы призвали снизить ключевую ставку

Заявление Федерации независимых профсоюзов России ретранслировали в Орле.

Федерация профсоюзов Орловской области обнародовала заявление Федерации независимых профсоюзов России, выступившей за снижение ключевой ставки. Из текста следует, что ФНП получает информацию от профсоюзных организаций страны о росте фактов невыплат заработной платы. Этот процесс дестабилизирует социальную обстановку, увеличивает число трудовых конфликтов, считают в организации. ФНП выступает за сбалансированный подход в финансовой политике страны, где «борьба с инфляцией не приводит к остановке предприятий, снижению деловой активности, росту социальных проблем и трудовых конфликтов».

«Невыплата зарплат вовремя связана, в первую очередь, с нехваткой у предприятий оборотных средств, с невозможностью получения кредита в банках под экономически обоснованный процент, цитирует заявление Федерация профсоюзов Орловской области. – Такая ситуация обусловлена политикой Банка России, который в борьбе с инфляцией существенно увеличил размер ключевой ставки. Осуществляемая таким образом «мягкая посадка» на деле оборачивается заморозкой заработных плат, ростом долгов, увеличением числа сокращаемых работников».

Согласно данным официальной статистики, в Орловской области нет пророченной задолженности по зарплате работникам. Однако ведомственная статистика говорит, что это не так. Например, прокуратура Глазуновского района провела проверку соблюдения трудового законодательства и установила, что 26 сотрудникам казенного муниципального предприятия «Эконом-сервис» своевременно не была выплачена заработная плата. Задолженность перед ними составила 468 тысяч рублей.

«В адрес руководителя предприятия прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, – сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры Орловской области. – По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена».

Что касается ключевой ставки, то в июне Банк России впервые с осени 2022 года снизил ее с 21 до 20 процентов годовых. По мнению экспертов, данный шаг стал сигналом того, что ЦБ начинает осторожное снижение ставки после длительного периода жесткой борьбы с инфляцией. На фоне признаков стабилизации цен, укрепления рубля и снижения инфляции (9,4 процента в июне против с 10,34 процента в марте) есть ожидания, что регулятор вновь снизит ставку. Очередное заседание ЦБ назначено на 25 июля.

ИА “Орелград”