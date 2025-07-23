Прокуратура внесла представления ответственным за «Титаник»

На объекте побывал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Также проверку проводил главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев. Также на «Орловский титаник» приехал представитель полиции (начальник Управления иэкономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Орловской области Эдуард Мирошкин), главы профильных департаментов областного правительства, делегаты от заказчика и подрядчика.

Увиденное не вполне удовлетворило проверяющих.

В частности, Тимошин обратил внимание на то, что подрядная организация не соблюдает график производства работ. При этом заказчик и профильный департамент не принимают эффективные меры, позволяющие исправить данную ситуацию.

В итоге по поручению Алексея Тимошина прокуратура Советского района Орла внесла представления начальнику «Орёлгосзаказчика» и руководителю подрядной организации – ООО «Стрела».

Также Тимошин подчеркнул, что органам исполнительной власти нашего региона необходимо принять меры к усилению контроля за ходом данных работ, а заказчику – активизировать деятельность по закупке и поставкам медицинского оборудования.

ИА «Орелград»