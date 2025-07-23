В Орле завершены 6 из 15 муралов

Они украсили здания в центре города.

Напомним, рисунки создаются в рамках специального фестиваля. Ожидается, что все муралы будут готовы ко Дню города.

Первый рисунок, по мотивам тургеневских «Записок охотника», появился на фасаде дома №16/18 по улице Октябрьской. Его автор – петербургский уличный художник Филипп Дульмаченко (FI2K).

Также полностью готовы рисунки на зданиях по адресам:

улица Ленина, 4 (автор – Дмитрий Дренин (Zloy) из Нижнего Новогорода, тема – стихотворение Елены Благининой «Посидим в тишине»),

улица Ленина, 36 (автор — Евгений Дворников (GAGAR), тема — Орёл в эпоху Ивана Бунина),

переулок Почтовый, 8 (автор – Айгуль Омуралиева (LAKU) из Новосибирска, тема — Фёдор Тютчев),

улица Гуртьева, 2 (авторы — Александр Помазков (TOR) и Алексей Таракин (ASTE), тема — Иван Бунин),

улица Салтыкова-Щедрина, 34 (автор – Максим Миронов (BISHAONE), тема — Михаил Салтыков-Щедрин).

ИА «Орелград»