В Орле завершены 6 из 15 муралов

23.7.2025 | 11:10 Культура, Новости

Они украсили здания в центре города.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Напомним, рисунки создаются в рамках специального фестиваля. Ожидается, что все муралы будут готовы ко Дню города.

Первый рисунок, по мотивам тургеневских «Записок охотника», появился на фасаде дома №16/18 по улице Октябрьской. Его автор – петербургский уличный художник Филипп Дульмаченко (FI2K).

Также полностью готовы рисунки на зданиях по адресам:

  • улица Ленина, 4 (автор – Дмитрий Дренин (Zloy) из Нижнего Новогорода, тема – стихотворение Елены Благининой «Посидим в тишине»),
  • улица Ленина, 36 (автор — Евгений Дворников (GAGAR), тема — Орёл в эпоху Ивана Бунина),
  • переулок Почтовый, 8 (автор – Айгуль Омуралиева (LAKU) из Новосибирска, тема — Фёдор Тютчев),
  • улица Гуртьева, 2 (авторы — Александр Помазков (TOR) и Алексей Таракин (ASTE), тема — Иван Бунин),
  • улица Салтыкова-Щедрина, 34 (автор – Максим Миронов (BISHAONE), тема — Михаил Салтыков-Щедрин).
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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