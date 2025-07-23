В Ливнах отметят День «Славянского сада»

Будет открыт новый арт-объект.

В «Славянском саду» появится «Скамья памяти». Она будет напоминать о его создателе — бизнесмене Сергее Клушине.

Напомним, известный орловец погиб летом минувшего года. Его сбил автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.

Праздник состоится в эту субботу, 26 июля. Запланированы ярмарка творчества народных мастеров, мастер-классы (в том числе, по роллер-спорту), концертная и игровая программы, а также кинопоказ.

Славянский сад создан в Ливнах в 2017 году. С того времени он стал ещё одной точкой притяжения для местных жителей, а также гостей города.

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ИА «Орелград»