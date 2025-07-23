В Ливнах отметят День «Славянского сада»

23.7.2025 | 17:40 Новости, Общество

Будет открыт новый арт-объект.

Фото: www.adminliv.ru

В «Славянском саду» появится «Скамья памяти». Она будет напоминать о его создателе — бизнесмене Сергее Клушине.

Напомним, известный орловец погиб летом минувшего года. Его сбил автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.

Праздник состоится в эту субботу, 26 июля. Запланированы ярмарка творчества народных мастеров, мастер-классы (в том числе, по роллер-спорту), концертная и игровая программы, а также кинопоказ.

Славянский сад создан в Ливнах в 2017 году. С того времени он стал ещё одной точкой притяжения для местных жителей, а также гостей города.

Возрастное ограничение: 0+

vk.com/livny_usual_slavic_garden

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования