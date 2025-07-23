В Орле онкохирурги удалили опухоль весом 12 кг

23.7.2025 | 16:27 Медицина, Новости

Операцию провели в Орловском онкологическом диспансере.

Фото: vk.com/ood57

Длительное время пациентка не чувствовала никаких симптомов — только набирала вес. Однако женщина списывала это на переедание. Лишь после бытовой травмы у неё начались постоянные боли. После этого она пошла к врачу, где и выявили серьёзную проблему.

«Первое же ультразвуковое исследование обнаружило опухоль, которая занимала всю брюшную полость», – рассказали в медицинском учреждении. Больную срочно госпитализировали в онкодиспансер.

Уже здесь с помощью компьютерной томографии врачи установили, что опухоль растёт из яичника и доходит до лёгких. На следующий день после госпитализации была проведена операция. Она продолжалась около двух часов.

«Пациентка получила весь необходимый объём лечения. Повторных операций ей не требуется», – рассказал врач-онкогинеколог Александр Квиленков.

После процедуры орловчанка похудела на 15 килограммов. Её живот заметно уменьшился.

ИА «Орелград»


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