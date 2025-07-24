«Безопасный город» выведут еще на три перекрестка Орла

Заключены контракты на создание фрагментов аппаратно-программного комплекса.

Победителем двух запросов котировок стало ООО “Волгастройпроект” из Самары. Цена контрактов, заключенных 18 июля, более 4,22 млн рублей. Подрядчик должен проложить оптоволоконные линии связи и создать фрагменты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на перекрестке улиц Березовая и Калужская, пересечении Наугорского шоссе с улицами Лескова и Цветаева. Срок исполнения контрактов – 25 сентября 2025 года.

Отметим, в начале года Портал региона сообщал, что в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» появится пять новых фрагментов и два будут модернизированы. Также планировалась закупка серверного и иного оборудования, лицензий на программное обеспечение по распознаванию государственных регистрационных знаков. На 13 января 2025 года в рамках АПК «Безопасный город» в Орле в местах массового пребывания людей работало 178 камер видеонаблюдения. Информация с них поступает в УМВД, УФСБ, МЧС, Росгвардию.

ИА “Орелград”