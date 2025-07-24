Найден проектировщик новой дороги к Липецкой области

КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» заключил контракт 21 июля.

Подрядчика для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации для строительства автомобильной дороги общего пользования в населенном пункте Рогатик искали с помощью открытого конкурса. Всего было подано четыре заявки. Победителем признано ООО «Липецкий инженерно-технический центр». Цена контракта – 8 млн рублей. Срок исполнения – 25 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Подразумевается разработка документации не только для автодороги, но и строительства искусственного сооружения через реку Кшень в границах Орловской области. По мосту можно будет выехать к границе Липецкой области.

Напомним, в январе 2025 года принято решение о подготовке и реализации в 2025–2027 годах бюджетных инвестиций в новый объект транспортной инфраструктуры. Мощность – 339,6 п. м, указано в документе. Предполагаемая стоимость – 458,88 млн рублей, большая часть средств – федеральные. Срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

ИА “Орелград”