Орловец помог Троицкому округу ЛНР обновить герб

24.7.2025 | 18:23 Новости, Общество

Он уже зарегистрирован.

Фото: vk.com/troitskoyelnr

Такую работу проделала авторская группа во главе с Сергеем Киселёвым, нашим земляком, президентом Орловской общественной историко-культурной организации “Русская провинция”.

Как сообщается в официальных соцсетях округа, Киселёв сам предложил местным властям такую помощь – обновить герб в соответствии с традициями России. Пришлось не только создать иллюстрацию, составить описание и обосновать символику. Также волонтёры сформировали необходимые документы и направили их в президентский Геральдический совет. После этого герб официально зарегистрировали.

“Всю Новороссию можно поставить в пример многим городам “большой” России, где чиновники нередко говорят, что символика сейчас не важна, не все проблемы еще решены и тому подобное. А там, где люди живут в более сложной обстановке, и подчас без электричества и под обстрелами, они находили возможность и обсудить символику, и принять решения, и оформить должным образом всю документацию”, – рассказал Киселёв.

Напомним, что наша область взяла шефство над Троицким районом ЛНР в мае 2023 года.

Фото: vk.com/troitskoyelnr

ИА “Орелград”


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