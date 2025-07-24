На Орловщине стартовала горячая линия по правам абитуриентов

Её организовала прокуратура Орловской области.

Мероприятие будет проводиться до 22 августа.

На горячую линию следует сообщать о проблемах, связанных с приёмом несовершеннолетних на обучение в сузы и вузы.

О нарушениях таких прав можно рассказать, позвонив на следующие телефоны:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва,

8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Морозов,

8 (4862) 43-63-89 и 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор в прокуратуре Орловской области.

Результаты работы горячей линии находятся на контроле ведомства.

ИА «Орелград»