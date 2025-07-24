На Орловщине стартовала горячая линия по правам абитуриентов

Её организовала прокуратура Орловской области.
Мероприятие будет проводиться до 22 августа.
На горячую линию следует сообщать о проблемах, связанных с приёмом несовершеннолетних на обучение в сузы и вузы.
О нарушениях таких прав можно рассказать, позвонив на следующие телефоны:
- 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва,
- 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Морозов,
- 8 (4862) 43-63-89 и 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор в прокуратуре Орловской области.
Результаты работы горячей линии находятся на контроле ведомства.
ИА «Орелград»