На Орловщине стартовала горячая линия по правам абитуриентов

24.7.2025 | 17:01 Новости, Образование

Её организовала прокуратура Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Мероприятие будет проводиться до 22 августа.

На горячую линию следует сообщать о проблемах, связанных с приёмом несовершеннолетних на обучение в сузы и вузы.

О нарушениях таких прав можно рассказать, позвонив на следующие телефоны:

  • 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва,
  • 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Морозов,
  • 8 (4862) 43-63-89 и 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор в прокуратуре Орловской области.

Результаты работы горячей линии находятся на контроле ведомства.

ИА «Орелград»


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