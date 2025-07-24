Орловщина обогнала соседей по числу свалок на сельхозземлях

24.7.2025 | 15:49 Закон и порядок, Новости

Таковы итоги первой половины 2025-го.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

О них рассказали в управлении Россельхознадзора.

Напомним, оно одновременно курирует не только Орловскую, но и Курскую области. С января по июль в нашей области выявили 9 свалок на землях, отведённых под сельское хозяйство. На данный момент ликвидированы 7 из них.

В то же время в Курской области выявили всего два таких объекта (и ликвидировали один из них). Известно, что общая площадь всех свалок составила 9 гектаров (при этом очищено около 7,4 гектара).

«Работа по выявлению нарушений земельного законодательства и вовлечению сельхозземель в оборот продолжается», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


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