Сегодня отмечает юбилей спикер облсовета

Леониду Музалевскому исполняется 65 лет.

Известный орловец родился в областном центре 24 июля 1960 года. Музалевский окончил школу №11 и Орловский строительный техникум. Затем проходил службу в армии.

После Леонид Музалевский начал работать на одном из автотранспортных предприятий. Со временем он прошёл путь от водителя-механика до начальника базы механизации. В 1992 он возглавил ОАО «Автокомплекс».

Параллельно орловец получил несколько высших образований. Музалевский окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «экономист» (1990) и Орловскую региональную академию госслужбы по специальности «менеджер-финансист» (1998).

В 2006 орловца впервые избрали депутатом городского совета. Впоследствии он был переизбран ещё на два срока, стал зампредом горсовета Орла, а после и председателем.

В 2011 Музалевский был избран секретарём орловского отделения «Единой России» и депутатом областного совета. В том же году он возглавил региональный парламент. Он остаётся на постах секретаря и спикера и по сей день.

Леонид Музалевкий удостоен званий «Почётный автотранспортник», «Почётный работник транспорта России» и «Заслуженный работник транспорта России». Награждён знаком «За содействие МВД России», медалью «За возвращение Крыма», орденом Дружбы.

ИА «Орелград»