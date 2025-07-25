Полиция нашла подозреваемых в краже с АЗС

25.7.2025 | 14:20 Криминал, Новости

Это произошло в течении суток.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Преступление произошло в Глазуновском районе. Ночью неизвестные атаковали терминал самооблуживания АЗС. Они сломали замок и вытащили купюроприёмник. В итоге владелец потерял 37 тысяч 800 рублей.

Полицейские изъяли отпечатки пальцев, а также изучили записи с камеры видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Подозреваемых удалось установить «по горячим следам». Ими оказались двое жителей Малоархангельского района (20-летний и 31-летний). У них изъяли и похищенные деньги.

По текущей версии, они прибыли на АЗС на личном автомобиле. В настоящее время следствие по делу продолжается. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


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