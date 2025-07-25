В больнице Семашко орловцам помогают избавиться от тараканов в голове

Насекомые заползают в ушные проходы.
В итоге человек испытывает боль и дискомфорт. Как рассказали в учреждении, это не такая редкая проблема. Избавиться от неё помогают в оториноларингологическом отделении больницы.
«Что только не приходится доставать из ушей, горла и носа наших пациентов: и насекомых, и микронаушники, и кусочки пищи, и косточки, и шарики от пирсинга, и даже обломки ногтей, застрявшие в носовых проходах», – рассказал заведующий отделением Александр Синицын.
Приём таких граждан ведётся в больнице Семашко круглосуточно.
Как пояснили в учреждении, таракан не способен двигаться вперёд, а также не может развернуться в небольшом пространстве внутреннего уха. В итоге, попав в тело таким способом, он только продолжает углубляться в сторону барабанной перепонки.
ИА «Орелград»