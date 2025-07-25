В день ВДВ на Орловщине пройдут митинг и велопробег

Праздник отмечается 2 августа.

Как обычно, главное официальное мероприятие пройдёт на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. Митинг начнётся в 10 часов. Соответствующее постановление подписано мэром Орла Юрием Парахиным.

В связи с этим в районе памятника будет введён запрет на стоянку транспорта. Он будет действовать 2 августа с 06:00 до 11:00.

Возрастное ограничение: 12+.

Также в этот день в нашей области состоится патриотический велопробег «Дороги Победы». Его участники проедут на велосипедах около 23 километров по Орловскому муниципальному округу.

Маршрут пробега проляжет от Некрасовской общеобразовательной школы через Стрелецкий и Болотовские дворы до Биофабрики.

Участвовать в спортивной акции могут только совершеннолетние. Также потребуется предварительная регистрация на сайте велопробега.

ИА «Орелград»