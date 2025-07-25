На Орловщине водитель выехал на встречку и врезался в фуру

47-летний мужчина погиб на месте.

Авария произошла накануне в 22 часа 50 минут на трассе «Крым» – на 416-м километре.

Мужчина управлял легковым автомобилем Daewoo Gentra. В какой-то момент он пренебрёг требованиями разметки и выехал на полосу встречного движения.

Здесь произошло столкновение с фурой Scania. Как уточняет ГАИ Орловской области, за рулём грузовика сидел 50-летний водитель.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 14 ДТП.

ИА «Орелград»