Наблюдение за птицами – перспективное направление отдыха в нацпарке.

Директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское Полесье» Олег Пригоряну рассказал о планах по развитию привлекательности территории в ходе совещания в администрации региона 28 июля.

«Перспективы – обустройства глэмпинговых и кемпинговых площадок, обустройства пунктов для бердвотчинга (это наблюдение за птицами). Мы уже обустроили два. В этом году туристы впервые наблюдали черного аиста. Оборудование экологических троп в рамках доступной среды. Ну, и обустройство новых мест отдыха».

«Вы с бердвотчингом точно всех удивили сразу, – прокомментировал губернатор Андрей Клычков. – За птицами наблюдать интересно, орнитологи среди нас все здесь есть, но что бердвотчинг? Мне кажется, нужно для русских людей … А то половина не едет: не понимает, что вы предлагаете, кого они увидят после этого слова».

Если не касаться споров о чистоте русского языка и отказа от необоснованных заимствований, в прошлом году нацпарк посетили более 80 тысяч человек. В «Орловском полесье» развита сеть пикниковых точек. Их уже более 100. Идет работа над тем, чтобы сделать их более адаптивными и увеличить количество, пояснил Пригоряну. Существует возможность выбора различных тематических направлений на любой вкус: экологические тропы, историко-культурное наследие, автомобильные экскурсии в гости к зубрам. В этом году побит абсолютный зимний рекорд – более 2000 гостей приехали смотреть на краснокнижных великанов. Ранее было около тысячи, уточнил Олег Пригоряну. В визит-центре проводят лекции и встречи в целях экологическое просвещения. Начата работа по оформлению музея истории одного рассказа по творчеству Ивана Тургенева.

В этом году насчитали только на территории парка 823 особи вольно живущих зубров. В целом единая популяция Орловской, Брянской и Калужской областей превысила отметку в 1500 особей, рассказал Олег Пригоряну.

ИА “Орелград”