На Орловщине отработали борьбу с БПЛА и террористами

28.7.2025 | 17:00 Важное, Закон и порядок, Новости, СВО

Учения провёл Оперативный штаб в Орловской области.

Фото: Оперативный штаб в Орловской области

Как рассказали в аппарате штаба, в мероприятии участвовали представители силовых и правоохранительных ведомств, а также органов государственной власти региона.

По легенде учений, наш регион массово атаковали вражеские БПЛА. При этом атаку координировали участники диверсионной группы. Однако силовики заблокировали условных противников в заброшенном здании. В результате принятых мер диверсанты были нейтрализованы.

По итогам учений Оперативным штабом приняты решения, направленные на совершенствование взаимодействия между региональными субъектами антитеррористической деятельности.

Орловцев просят оставаться бдительными. Если гражданин получит информацию о совершении теракта или подготовке к нему, ему следует срочно связаться с Управлением ФСБ России по Орловской области по телефону доверия 8 (4862) 43-76-36.

ИА «Орелград»


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