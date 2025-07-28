На Орловщине отработали борьбу с БПЛА и террористами

Учения провёл Оперативный штаб в Орловской области.

Как рассказали в аппарате штаба, в мероприятии участвовали представители силовых и правоохранительных ведомств, а также органов государственной власти региона.

По легенде учений, наш регион массово атаковали вражеские БПЛА. При этом атаку координировали участники диверсионной группы. Однако силовики заблокировали условных противников в заброшенном здании. В результате принятых мер диверсанты были нейтрализованы.

По итогам учений Оперативным штабом приняты решения, направленные на совершенствование взаимодействия между региональными субъектами антитеррористической деятельности.

Орловцев просят оставаться бдительными. Если гражданин получит информацию о совершении теракта или подготовке к нему, ему следует срочно связаться с Управлением ФСБ России по Орловской области по телефону доверия 8 (4862) 43-76-36.

ИА «Орелград»